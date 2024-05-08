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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'dan 'daha iyi bir dünya' için iş birliği çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'dan 'daha iyi bir dünya' için iş birliği çağrısı

        Şişecam Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, sektöre daha iyi bir dünya için iş birliği çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:54
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        'Daha iyi bir dünya' için iş birliği çağrısı
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        Şişecam, bu yıl "Değişimi Hızlandırmak İçin İş Birliği" teması ile düzenlediği 'Şişecam Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

        Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman zirvede yaptığı açılış konuşmasında sektöre daha iyi bir dünya için iş birliği çağrısında bulundu.

        Prof. Dr. Kırman, "İnsanlığın gelişiminde önemli bir rolü olan ve bugün 250 milyar dolarlık bir hacme ulaşan küresel cam endüstrisi, karbon nötr hale gelebilmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ortak akılla ve iş birliği içinde çalışmalıdır" dedi.

        Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise Şişecam'ın dönüşüm yolculuğunu anlattığı konuşmasında şirketin endüstriyi dönüştürmeyi hedeflediği yeni projelerini aktardı.

        Elverici, "Köklü geçmişimizin yanında teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir dönüşüm süreci geçiriyoruz. Dijitalleşme ve Tek Şişecam gibi stratejik adımlarla güçlenen şirketimiz, 89 yıllık bilgi birikiminin, sektörün gelişimine katkı sağlayacağı bir iş modeli üzerinde çalışıyor. "Plant of the Future" iş modelimizle endüstriyi dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu inisiyatifimizin nihai hedefi, vizyon ve tasarım aşamalarından başlayarak, son teknoloji kullanımıyla maliyetlerin optimize edilmesini sağlamak ve tüm üretim süreçlerini sürekli olarak geliştirmek" dedi.

        Yeni iş modelinin enerji tüketimini azaltmada ciddi bir rol üstleneceğini dile getiren Elverici, "Cam sanayisi enerji yoğun bir endüstri. Dolayısıyla üretim süreçlerinde yüksek oranda enerji tüketimi söz konusu. Yeni iş modelimiz Plant of the Future, son teknoloji uygulamaları ve alternatif enerji kullanımı yetenekleri sayesinde hem enerji tüketimini azaltacak hem de çevreye dost üretim modelleri geliştirecek. İş modelimize adapte ettiğimiz yenilenebilir enerji projeleri sayesinde cam üretimi sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Bunu sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

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