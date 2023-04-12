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Şişecam, British Safety Council tarafından düzenlenen ve 44 farklı ülkeden toplamda 978 kurumun katılım sağladığı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde (International Safety Awards) uluslararası alanda 'Üstünlük' (Distinction) ödülünü almaya hak kazandığını duyurdu.

British Safety Council bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen Şişecam, 2022 yılındaki işyeri yaralanmaları, işle ilgili hastalıkları önleme yaklaşımı ve işyerinde esenliğe yönelik uygulamalarıyla en üst kategori ödülü olan 'Üstünlük' ödülünü almaya hak kazandı.

British Safety Council İcra Kurulu Başkanı Mike Robinson, "Şişecam’ı başarısından dolayı kutluyoruz. Bu ödül Şişecam’ın çalışanlarını ve iş yerlerini yaralanma ve hastalıktan uzak tutmak için gösterdiği kararlılığın ve sıkı çalışmanın takdiridir" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 65’inci yılını kutlayan International Safety Awards, iş yeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önleme çalışmaları yapan ve bu çalışmalardan etkili sonuçlar elde eden dünyanın dört bir yanındaki şirket ve çalışmaları ödüllendiriyor.

Üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefleyen Şişecam'ın, bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğunun gereği olarak pek çok çalışmayı hayata geçirdiği belirtildi.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak uygulanmasını sağlayan şirket, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi için sürekli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

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