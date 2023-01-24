Habtor, kızı ve karısını Türk istihbaratı’ndan nasıl geri alacağının derdine düşmüştür. Geminin ikinci kaptanının vereceği bilgi çok önemlidir. Ekip, ikinci kaptanı içinde kaldığı çatışmadan sağ çıkarabilecekler midir? Sipahi ekibini hafife alan Goran ve Habtor’u yıkıcı bir sürpriz beklemektedir. Ali’nin dedesi Fahrettin, suikaste uğrayan kişi olacaktır.
Kurşunlara tutulan Fahrettin’in vurulmasını engelleyemeyen Ali, yoğun bakımdaki dedesine intikam yemini edecektir. Roket yüklü gemi İskenderun Limanı’nda, Canan da Habtor’un eline yeniden geçecektir. Asıl büyük yıkım yaratacak ve durdurulamayacak olansa artık Ali’dir.