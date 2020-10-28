SİNOZ KOZMETİK RESMİ AÇIKLAMASI

Fransız ürünlerine karşı son günlerde ülkemizce uygulanması istenen boykot çağrısı sonrası bazı kesim ve mecralarca Fransız markaları başlığıyla kurum isimleri sıralanmaktadır.

2008 yılında tamamen yerli ve milli sermaye ile kurduğumuz SİNOZ KOZMETİK markamıza da bu listelerde yer verilmesinden ve hedef gösterilmesinden üzüntü duymaktayız. Markamız tarihi, misyonu ve vizyonu gereği tamamen milli duygularla kurulmuş olup, amacı dünya markaları arasında TÜRK markası olarak yer almak ve TÜRKİYE’yi temsil etmektir.

Tamamen yerli sermaye ile tüzel kişi tarafından kurulan ülkemizin önde gelen kozmetik markası SİNOZ’un ismine Fransız markaları arasında yer vermek, markamızın yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmasına ve 12 yılı aşkın süredir milli bir kozmetik marka olmasının, belli kesimlerce hedef gösterme çalışması olduğunu belirtir, itibar etmemenizi dileriz.

Ülkemizin yerli ve milli değeri olan SİNOZ markasını itibarsızlaştırmaya çalışan bu paylaşımlar nezdinde gereğinin kurumumuzca yapılacağını da ayrıca belirtmek isteriz. Ülkemizi dünyanın her kıtasında gururla tanıtan markamızın TÜRKİYE menşeili olmasından onur duymaktayız. Çalışmalarımıza yedi kıtada ve pek çok ülkede TÜRKİYE’yi temsil ederek devam edeceğimizin altını bir kez daha çizmek isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SİNOZ KOZMETİK