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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta ölü yunus bulundu | Son dakika haberleri

        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu

        Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş ölü yunus balığı vuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:50
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        Sinop'ta ölü yunus bulundu
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        Sinop'un Bahçeler Plajı sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü bir yunus gördü.

        Bir süre önce öldüğü anlaşılan yunusun ölüm nedenine ilişkin Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince inceleme başlatıldı.

        Kentte geçen yıl da birçok ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların büyük bir bölümünün balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.

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