Diyanet imsakiye takvimine göre Sinop iftar ve sahur saatleri
Müslümanların 11 ayın sultanı olarak adlandırdığı mübarek Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutacak olan müslümanlar, güncel iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, Sinop imsakiye takvimi ile Sinop iftar ve sahur vakitleri...
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İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Sinop dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Sinop iftar ve sahur vakitleri ne zaman? İşte 2024 Sinop imsakiye takvimi...
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2024 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2024 yılında Ramazan Ayı 30 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2024'te Ramazan Ayı 30 gün sürecektir.
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nİsan Salı: Ramazan Arefesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün (Bayram namazı saati: 06:28)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı