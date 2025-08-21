İlkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri sistem üzerinden belirlenecek. Bu sebeple sınıf belirleme süreci hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca veli, 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına odaklandı. Kura çekimi sonrası şubeler e-Okul sistemi üzerinden öğrenilecek. Peki, sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…