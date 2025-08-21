Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sınıflar ne zaman belli olacak? 2025-2026 MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Geri sayım devam ederken sınıf belirleme kurası için tarih araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura ile 1. sınıf şubeleri ve öğretmenleri ile 5. sınıf şubeleri belli olacak. Kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Peki, sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İlkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri sistem üzerinden belirlenecek. Bu sebeple sınıf belirleme süreci hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Okulların açılmasına sayılı günler kala milyonlarca veli, 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamalarına odaklandı. Kura çekimi sonrası şubeler e-Okul sistemi üzerinden öğrenilecek. Peki, sınıflar ne zaman belli olacak? MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

        • 2

          2025 MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ TARİHİ: SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.

          Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. sınıf ve 5. sınıf şube belirleme kura çekimini 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

          2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak çekilişin de benzer bir tarihte yapılacağı düşünülüyor. Kura çekimi, e-Okul sistemi üzerinden tamamen otomatik ve şeffaf bir şekilde yapılacak.

        • 3

          2025 SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, 1. ve 5. sınıf şube belirleme sonuçlarının e-Okul sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

          Veliler, e-Okul platformuna giriş yaparak çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

        • 4

          Sonuçların açıklanma tarihi, okulların açılışına yakın bir dönemde olduğu için velilerin ve öğrencilerin bu süreci yakından takip etmesi önem taşıyor. MEB’in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemi, sonuçların duyurulacağı ana platformlar olacak.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Habertürk Anasayfa