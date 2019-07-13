Geçtiğimiz aylarda adı ABD pazarından çekilmesi ile gündeme gelen yerli girişim Sinemia, faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

2015 yılından bu yana Sinema üyelik platformu olarak hizmet veren girişim, yaptığı açıklama ile 7163 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin kapatma kararında etkili olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Türk pazarında şirketimiz için en yıkıcı gelişme, şüphesiz 7163 sayılı kanunun yasalaşmasıdır. Amerika’dan çekilme kararımız ile aynı döneme denk gelen bu durum, sinema salonlarından toplu bilet alarak sinema severlerin daha fazla sinemaya gitmesini sağlayan Sinemia için bu indirimlerin tamamen son bulması ve hatta yasa yürürlüğe girmeden 4 ay önceden başlamak üzere sektör tarafından bu indirimlerin tüm paydaşlar için kaldırılmasına yol açarak şirketimizin temel iş modelini kaçınılmaz olarak uygulanamaz hale getirmiştir. Sinemia olarak son dönemde katkı payı gibi modeller tasarlayarak bu indirimli abonelik modelini devam ettirmeyi mümkün kılacak bir çözüm geliştirmeye çalışsak da yasanın getirdiği yeni şartların önüne geçmeyi başaramadık" ifadesi yer aldı.

ÜYELİK ÜCRETLERİNİ İADE EDECEK

Yasanın değişmesi halinde tekrar faaliyete geçilebileceğinin sinyalinin verildiği açıklama metninde, "İlgili yasanın değişmesi, toplu bilet alımlarında indirimin tekrar gündeme gelmesi veya belirli teknolojik altyapılar kontrolünde girişimlere verilecek istisnalar olması durumunda, Sinemia üyeliklerini tekrar sunmaya başlayabileceğimizi biliyoruz. Fakat, mevcut durumda her türlü fikri denememize ve tüm uğraşlarımıza rağmen bu hizmeti artık sürdüremiyoruz. Bu sebeple, büyük bir üzüntüyle, yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Sinemia üyelik satışlarını durdurduğumuzu, aynı tarih itibariyle Sinemia tarafından herhangi bir üyelik satışı yapılmadığını ve şirketimizin indirimli sinema biletlerini yasa nedeniyle temin edemiyor olması nedeniyle bugünden itibaren de tüm Sinemia üyeliklerinin askıya alındığını duyururuz" denildi.

Girişimden yapılan açıklamada, üyelik ücretlerinin iade edileceği de belirtildi. Bu kapsamda, üyelik ücretlerini ödemiş üyelerin, ödeme yapmış oldukları bankalar ile iletişim kurarak iade alabilecekleri kaydedildi.

HAKKINDA FEDERAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sinemia'nın geçtiğimiz aylarda ABD pazarından çekildiğini söylemiştik. Kuruluşunun ikinci yılında ABD'ye açılan girişim, rakibi Moviepass'e zor günler yaşatmış ve kısa süre içinde kullanıcı sayısını artırmıştı.

San Francisco ve Los Angeles’ta ofisler açan Sinemia, kısa bir süre içinde yüzde 50 oranında büyüme kaydetmiş ve Social Capital'dan yatırım almıştı.

Öyle ki, ABD'de elde ettiği başarının ardından Avustralya ve Kanada'ya açılan Sinemia, Asya'ya açılma planları yapıyordu.

2019'da 50 milyon dolarlık bir yatırım daha hedefleyen girişimin kurucusu ve CEO'su Rıfat Oğuz ise, şirketin değerini 1 milyar dolara çıkaracaklarını kaydediyordu.

Fakat, 2019 yılının başından itibaren Sinemia'nın en büyük pazarı olan ABD'de işler yolunda gitmemeye başladı.

Ülkede Fedaral Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından soruşturmaya tabi tutulan girişim önce ABD’de bireylere doğrudan abonelik sunmayacağını duyurdu.

Nisan ayında ise, ABD'deki iş modelini kurumsal pazar odaklı hale getiren Sinemia, ülkedeki sinema salonlarının kendi abonelik hizmetlerini kurmaya başlamasının ardından, ülkedeki davaların yüksek maliyetlerinden de kaçınmak için Dalaware eyaletinde iflas başvurusunda bulundu.

Süreç içinde aleyhinde kampanyalar başlatılan Sinemia, rakibi Moviepass'ın patent ihlali davası açması üzerine ise çareyi ABD'yi pazarından çekilmekte buldu.

Sonuç olarak, 2015'te sıfırdan başlayıp, başta ABD olmak üzere dünya pazarlarına açılan ve gelirlerinin yüzde 90'ını yurtdışından karşılar hale gelen Sinemia'nın dükkanı kapatması, yeni kurulan girişimler için ders çıkarılacak nitelikte.