02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de 2015 yılında sinema özelinde kurulan aylık üyelik temelli teknoloji şirketi Sinemia, ABD açılımının ardından son bir yılda global gelirlerini 38 kat büyüttü. Geçen yıl ABD ile birlikte Kanada ve Avustralya pazarına da açılan ve şu anda Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya pazarlarında faaliyet gösteren Sinemia, toplam gelirinin yüzde 93’ünü yurt dışından elde ettiğini duyurdu.
Banka kartı ve mobil cihazların kullanıldığı pazarlarda Fintech tabanlı bir altyapıya sahip olan Sinemia, açılımları sonucunda Türkiye, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya’da, toplamda ayda 5 milyonun üzerinde tekil sinemasevere ulaştığını açıkladı.
Sinemia’dan yapılan açıklamada, faaliyette bulundukları ülkelerin 20 milyar doları bulan sinema bileti pazarının, dünyadaki 41 milyar dolarlık sinema bileti pazarının yüzde 50’sini oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, Sinemia’nın şu anda 6 bin 500 sinema salonunda ve 56 bin ekranda hizmet verdiği belirtildi.
‘TEKNOLOJİ İHRACATI İLE BÜYÜYECEĞİZ’
Gerçekleştirdikleri yazılım ihracatıyla ülkeye döviz girmesine katkıda bulunduklarını belirten Sinemia’nın Kurucusu ve CEO’su Rıfat Oğuz, şirketin gelecek hedefleriyle ilgili şunları söyledi:
“2018 küresel rekabette teknolojimiz sayesinde farklılaştığımız bir yıl oldu. 2019’da bireysel segmentte agresif büyümeye ve açılımlara devam edeceğiz. Bu yeni dönemde stratejimiz kurumsal ürünler ve teknoloji ihracatı ile global büyümeyi hızlandırmak olacak.”
SİLİKON VADİSİ’NDEN DE YATIRIM ALDI
Aylık üyelik modeli ile çalışan Sinemia, lokasyon bazlı teknolojilerle banka kartı altyapısını entegre ederek oluşturduğu sistem sayesinde, üyeler bulundukları ülkedeki tüm sinema salonlarında sınırsız film izleyebiliyor. Üyelere, Sinemia mobil uygulaması üzerinden çeşitli indirim, ön gösterim, ve sanatçı sohbetleri gibi fırsatlar da sunuluyor.
İlk yatırımını faaliyete geçtiği yıl olan 2015’te Aslanoba Capital’den alan şirket, Silikon Vadisi merkezli venture capital firması 500 Startups ve Revo Capital yatırımlarının ardından ABD pazarına açılmıştı. Sinemia, ABD pazarında 6 ayını doldurmadan 1 milyon dolarlık gelir seviyesine ulaşmıştı. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve blockchain gibi güncel teknolojiler üzerine de projeler yürüten Sinemia’nın İstanbul ve Los Angeles merkez ofislerinin yanında San Francisco, Toronto, Sydney ve Londra’da da ofisleri bulunuyor.
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