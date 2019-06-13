Sinem Umaş daha önce model Didem Soydan'ın bir peluş üzerinde verdiği pozuna "Bir hayvanın cesetinin üstünde oturmak. Senin vizyonundaki birinin bunun yapmaması gerek. Biraz duyarlı olun artık, sene oldu 2020" eleştirisinde bulunmuştu.