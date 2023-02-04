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Haberler Magazin Sinan Güleryüz: 'Ben ölsem aileme ne olacak?' diye düşündüm - Magazin haberleri

Sinan Güleryüz: 'Ben ölsem aileme ne olacak?' diye düşündüm

Sinan Güleryüz-Özge Özder çifti, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Apandisit ameliyatı geçiren Güleryüz, "4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Bayağı uzun süre bir temizlik yaptılar. 'Ben ölsem; Özge ve kızıma ne olacak?' diye kendime sordum" dedi

Giriş: 04.02.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Sinan Güleryüz: 'Ben ölsem aileme ne olacak?' diye düşündüm - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"KALBİMİ ZEHİRLEMİŞ"

Yürümekte zorlanan Güleryüz, "Apandisitim patlamış. 8 gündür insan içine çıkamıyordum. 4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Bayağı uzun süre bir temizlik yaptılar. Tüm kana karışmıştı. Uzun süre sonra onu temizlediler" dedi.

"ANLAMAMASI EN BÜYÜK SIKINTI"

Özder, yaşadıkları süreçle ilgili, "Sinan’ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi diye ona takıldım en çok. Kendisi hatta hastaneye gitti. Beni hastaneden aradılar, 'Ameliyata alıyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

"BEN ÖLSEM EŞİME VE KIZIMA NE OLACAK' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Sinan Güleryüz, "Ben gaz sancısı sandım. 30 sene spor yaptığım için kendime güvendim, güvenmemek lazımmış. Ölümden döndüm adeta. Kendime sordum hatta, 'Ben ölsem; Özge ve kızıma ne olacak?' diye. Çok zor bir süreçti benim için" açıklamasında bulundu. İkili, ardından ilaçlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

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