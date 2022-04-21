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Özge Özder: Sinan Güleryüz muhteşem bir baba!

Özge Özder: Sinan muhteşem bir baba!

Kızları Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Özge Özder, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Sinan muhteşem bir baba, her çocuğun mutlu olacağı bir baba modeli..." dedi

21.04.2022 - 15:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Özge Özder, önceki gün eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Özder, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • Muhabirlerin, "Aile olarak çok şık giyinmişsiniz." sözlerine yanıt veren Özge Özder, "Bebeğin yediği helal, giydiği haram' derler ya.. Aslında kızıma çok basit bulduğum şeyler aldım. Kadın girişimciler de destekliyor, mesela bu kıyafeti hediye geldi. Önemli olan güzel şeyler giydirmek, pahalı giydirmek değil." diye konuştu.

  • "BAKICI ALMIYORUZ"

    Gazetecilerin, "Luna büyürken halleri değişiyor mu? Nasıl bir çocuk?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Şu an 14 aylık, biraz daha kendi istediklerini yapıyor. Kendi yemek istediklerini yapıyor, bir de yürütüyoruz artık. Biz bakıcı da almıyoruz, Sinan ile beraber işlerimizi dengeleyip, öyle bakıyoruz. Bir de annem sağ olsun bakıyor biz yokken." ifadelerini kullandı.

  • "SİNAN MUHTEŞEM BİR BABA"

    "Sinan Bey nasıl bir baba peki?" sorusuna ise Özder, "Muhteşem bir baba, her çocuğun mutlu olacağı bir baba modeli. Akıl olarak olgun olup, ruh olarak onunla akranmış gibi vakit geçiren bir baba." cevabını verdi.

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