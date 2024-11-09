Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? Yurtta yağış var mı? İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'da ise sıcaklık, 2 ilâ 4 derece düşüyor ve hızı 60 km'ye ulaşan kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
MARMARA'DA SICAKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ilâ 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 15, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu
İZMİR: 21, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 17, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu
BURSA: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu
EDİRNE: 13, Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ: 15, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 14, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 21, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 21, Az bulutlu ve açık
ADANA: 27, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 26, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 15, Az bulutlu ve açık
KAYSERİ: 14, Az bulutlu
KONYA: 13, Az bulutlu ve açık
BOLU: 14, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 15, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
KASTAMONU: 13, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT: 14, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 16, Parçalı ve çok bulutlu
AĞRI: 12, Az bulutlu ve açık
ERZURUM: 10, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 15, Az bulutlu ve açık
VAN: 11, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu
GAZİANTEP: 20, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 17, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 22, Az bulutlu