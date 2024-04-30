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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Simit fiyatlarına yeni düzenleme - İş-Yaşam Haberleri

        Simit fiyatlarına Bakanlık onay verecek

        Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale geldi. Simit fiyat tarifelerinde Ticaret Bakanlığı'nın olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa gönderilecek. Bakanlığın olumlu görüşünün ardından yeni tarife yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 08:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:33
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        Simit fiyatlarına Bakanlık onay verecek
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        Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

        Buna göre, simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale geldi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği şu şekilde;

        “Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır."

        Yönetmeliğe göre, heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak.

        Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulacak.

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