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Simay Barlas ile Soner Korkmaz aşk yaşıyor - Magazin haberleri

Simay Barlas ile Soner Korkmaz aşk yaşıyor

Önceki akşam Yeniköy'de objektiflere yansıyan Simay Barlas ile Soner Korkmaz, gazetecileri karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi

11.09.2021 - 09:31 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Hayat Bazen Tatlıdır", "Zalim İstanbul" ve "Dijital Esaret" adlı yapımlarda rol alan oyuncu Simay Barlas, yeni sevgilisi Soner Korkmaz ile birlikte görüntülendi. İkili, önceki akşam Yeniköy'deki bir kebapçıdan çıkarken objektiflere yansıdı.

  • Görüntü vermekten kaçamayan Barlas ile Korkmaz, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. İkili, ardından koşar adımlarla evlerinin yolunu tuttu.

  • Oyuncu Simay Barlas, bir dönem İdris Nebi Taşkan, Ekin Mert Daymaz ve Onuralp Bitim gibi isimlerle aşk yaşamıştı.

  • Barlas, uzun bir aradan sonra önümüzdeki sezon, başrollerinde Murat Yıldırım ve Damla Sönmez’in bulunduğu Show TV’nin yeni dizisi ‘Aziz’ ile ekranlara gelecek.

  • "HİÇBİR ŞEY İÇİN PİŞMANLIK DUYMUYORUM"

    Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Simay Barlas, Women’s Shine Dergisi'ne konuşmuştu. Oyuncu, geçmişte dönük pişmanlık yaşamadığını dile getirmişti.

    "Hiçbir şey için pişmanlık duymuyorum." diyen Barlas, "Hayatımda keşkeden çok 'İyi ki' var çünkü kötü bir şey yaşadığımda bile yaşadıklarımdan ders çıkartıp, 'Böyle olması gerekiyormuş, iyi ki de böyle olmuş' diyebilip, ayağa kalkmak daha iyi ve güçlü hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

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