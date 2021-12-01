Sıla, 'Rüyanda Görsen İnanma' diyecek

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Sıla, sevenlerinin karşısına sürpriz bir şarkıyla çıkıyor. Duman'ın 2005 yılında yayınlanan 'Seni Kendime Sakladım' albümündeki 'Rüyanda Görsen İnanma' şarkısını kendi yorumuyla hayranlarının beğenisine sunmaya hazırlanan Sıla, kariyerinde ilk kez kendine ait olmayan bir şarkıyı yayınlamış olacak.

ŞARKININ DÜZENLEMESİNİ SEVGİLİSİ ÜSTLENDİ

Sözü ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan şarkının yeni düzenlemesini oyuncu İlker Kaleli üstlendi. Sıla, son olarak Yalın ile birlikte seslendirdiği 'Ver O Zaman Gömleklerimi' şarkısı ile dinleyicileriyle buluşmuştu.

Şarkıcının seslendirdiği ilk cover şarkı olan 'Rüyanda Görsen İnanma', 3 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.