Sıla, 'The Voice of Germany' yarışmasında sergilediği performansla tanınan Türk yarışmacı Zeynep Avcı'yı sahnesinde ağırladı. Sıla hayranı olduğu öğrenilen Avcı sanatçının 'Oluruna Bırak' şarkısını söyledi. Şarkının bir bölümünde düet yapan ikili seyirciden büyük alkış aldı.

ŞARKISINI SILA HAZIRLAYACAK

Sıla, Almanya'da uzun zamandır sahneye çıkan Zeynep Avcı'ya Türkiye'de yapmak istediği müzik çalışmalarında da destek olacak. Avcı'nın Türkiye'deki ilk single'ını Sıla'nın hazırlayacağı ve piyasaya sunmasına destek olacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz ekim ayında çıktığı Türkiye turnesinde 22 ay gibi uzun bir aradan sonra bir çok şehirde düzenlenen konserlerde sevenleriyle buluşan Sıla 10 Aralık'ta İstanbul Zorlu PSM sahnesinde olacak.

ZEYNEP KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Almanya'da yaşayan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki sahne performansı hem Almanya'nın hem de Türkiye'de günlerce konuşuldu. Şarkıcı Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren 38 yaşındaki Avcı, sadece 2 dakikalık performansıyla yalnız jüri üyeleri ve seyircileri değil, adeta herkesi kendine hayran bırakmıştı.