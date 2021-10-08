"Ekim bana çok iyi geldi"

Şarkıcı Sıla, çok uzun bir aranın ardından konser serisine başladı. Sıla, güz konserleri kapsamında ilk konserini memleketi İzmir'de verdi. Ardından da hafta içinde Adana ve Gaziantep'te sevenleriyle buluştu.
"EKİM ÇOK İYİ GELDİ BANA"
Pandemi öncesi son konserini 6 Aralık 2019'da İstanbul'da veren şarkıcı, 22 ay sonra İzmir Kültürpark'ta sevenleriyle buluştu. İzmir'deki konserin ilk bölümüne siyah bir elbiseyle çıkan Sıla, şarkılarıyla olduğu kadar zarafetiyle de İzmirlileri büyüledi.
Şarkıcı; "Uzun zaman oldu sahneye çıkmayalı ve şu an çok tarifsiz duygular içerisindeyim. Sizleri çok özledim. Yeniden doğmuş gibiyim. Ekim çok iyi geldi bana. Bugüne çok şükür." diyerek, pandemi nedeniyle verdiği uzun aranın ardından seyircisine kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi.
"Ne zaman bir badire olsa gözümü memlekette açıyorum." diyen Sıla, İzmir'in yerinin çok özel olduğunu söyleyerek, büyük alkış topladı.
İki saat boyunca dillere destan olan şarkılarını konser alanını dolduran sevenleriyle koro halinde söyleyen sanatçı, kulakların pasını sildi. Konserin ikinci kısmında David Koma tasarımı elbisesiyle sahneye çıkan Sıla, muhteşem performansıyla seyircisinin konser özlemini giderdi.
Birbirinden güzel hareketli parçalarıyla açık hava tiyatrosunda kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti çeken sanatçı unutulmaz bir akşama imza attı. Sıla hafta içinde de tam 3 yıl aradan sonra Adana'da sahneye çıktı.
'Boş Yere' şarkısını sahneye davet ettiği Adanalı hayranıyla birlikte seslendirdi. Ardından Sıla'nın gittiği Gaziantep konserindeki, "O kadar güzelsiniz ki ben her hafta Gaziantep'te sahneye çıkarım..." sözleri uzun süre alkışlandı.
KONSERLER EKİM BOYUNCA DEVAM EDECEK
Sıla'nın 1 Ekim'de İzmir'de başlayan, ardından 5 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi'ndeki gösterisiyle devam eden konser maratonu, 13 Ekim Çarşamba Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 15 Ekim Cuma Zorlu PSM, 22 Ekim Cuma Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ekim Çarşamba Antalya Açıkhava'da devam edecek.
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