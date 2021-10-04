Sıla 663 gün sonra seyirciyle buluştu

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Sıla, çok uzun bir aranın ardından konser serisine başladı. Önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, seslendirdiği şarkılarla yine kendine hayran bıraktı.

"EKİM ÇOK İYİ GELDİ BANA"

Konserin ilk bölümüne siyah bir elbiseyle çıkan Sıla, şarkılarıyla olduğu kadar zarafetiyle de İzmirlileri büyüledi. 22 ay sonra sahnede olduğunu belirten şarkıcı, "Uzun zaman oldu sahneye çıkmayalı ve şu an çok tarifsiz duygular içerisindeyim. Sizleri çok özledim. Yeniden doğmuş gibiyim. Ekim çok iyi geldi bana. Bugüne çok şükür..." diyerek, pandemi nedeniyle verdiği uzun aranın ardından seyircisine kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi.

"Ne zaman bir badire olsa gözümü memlekette açıyorum." diyen Sıla, İzmir'in yerinin çok özel olduğunu söyleyerek, büyük alkış topladı.

İki saat boyunca dillere destan olan şarkılarını konser alanını dolduran sevenleriyle koro halinde söyleyen sanatçı, kulakların pasını sildi. Konserin ikinci kısmında David Koma tasarımı elbisesiyle sahneye çıkan Sıla, muhteşem performansıyla seyircisinin konser özlemini giderdi.

Birbirinden güzel hareketli parçalarıyla açıkhava tiyatrosunda kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti çeken sanatçı, unutulmaz bir akşama imza attı.

Sıla, pandemi öncesi son konserini 6 Ekim 2019'da İstanbul'da vermişti.

KONSERLER TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Sıla, konser serisine ekim ayında; 5 Ekim Salı Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim Çarşamba Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi, 13 Ekim Çarşamba Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 15 Ekim Cuma Zorlu PSM, 22 Ekim Cuma Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ekim Çarşamba Antalya Açıkhava'da devam edecek.