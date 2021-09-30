Sıla 22 ayın sonunda sevenlerine kavuşuyor!

Şarkıcı Sıla, pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sahnelere ve sevenlerine 22 ay sonra bir araya geliyor. Son konserini 6 Aralık 2019'da Volkswagen Arena'da veren ve kısa süre sonra başlayan pandemi nedeniyle sahne almayan ünlü sanatçı, ekim ayındaki Türkiye turnesiyle sevenleriyle buluşacak.

Sıla'nın büyük bir heyecanla hazırlandığı konser maratonu, 1 Ekim Cuma günü İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konserin ardından 5 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle kavuşacak. 6 Ekim'de Gaziantep, 13 Ekim'de Ankara seyircisiyle buluşacak olan sanatçı, 15 Ekim Cuma akşamı Zorlu PSM'de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak.

İşte Sıla’nın Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşecek ekim turnesi

1 Ekim Cuma İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

5 Ekim Salı Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

6 Ekim Çarşamba Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi

13 Ekim Çarşamba Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro

15 Ekim Cuma Zorlu PSM 22 Ekim Cuma Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

23 Ekim Cumartesi İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

27 Ekim Çarşamba Antalya Açıkhava'da