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Sıla'dan 6 yıl sonra yeni albüm: Şarkıcı - Müzik Dünyasından Haberler

Zamansız 'Şarkıcı' Sıla

Sıla'nın 15 parçadan oluşan yeni albümü 'Şarkıcı', yayımlandı. 'Şarkıcı', 'Konuşmadığımız Şeyler Var' ile 'İmza' gibi zamansız ve uzun yıllar kalitesini unutturmayacak bir proje...

21.05.2022 - 10:02 | Güncelleme: MÜZİK

  • Sıla'nın yeni albümü 'Şarkıcı', tüm dijital platformlarda yerini aldı. Projede; 'Şarkıcı', 'Kalksın Uyuyanlar', 'Velhasıl', 'Sek', 'Başgan', 'Ansızın', 'Arz', 'Sen Ağla', 'Yemyeşil', 'Suskun', 'Metelik', 'Öpücük ve Kurabiye', 'Mektup', 'Altango', 'Yolcudur Abbas' adlı 15 şarkı yer alıyor. 

  • 'Mürekkep'ten 6 yıl sonra 'Şarkıcı'yı dinleyicilerinin beğenisine sunan Sıla, yeni parçalarıyla ozan yönünü bir kez daha sergilemiş. 'Şarkıcı', yedinci solo albümünü çıkaran Sıla'nın müzikal birikimi ile Anadolu, dünya ezgileri ve ritmlerinin yansımasıymış... Albümde her şarkının ayrı bir hikayesi ve ayrı bir aurası var. 

  • Sıla'nın hiçbir parçasını birbirinden ayıramam, bu haksızlık olur. Ancak diğerlerine göre daha da kendimi bulduğum 3 şarkı var; 'Kalksın Uyuyanlar', 'Öpücük ve Kurabiye' ile 'Mektup'... Tüm parçaları dinlerken gözlerimin önünden düşünceler ve hatıralar yağdı. Ayrıca Sıla'nın her şarkısının zamansız olduğunu düşünüyorum. Bence 'Şarkıcı', uzun yıllar kalitesini unutturmayacak bir albüm... 

  • Oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşayan Sıla, aşktan da beslenerek ortaya harika işler çıkarmış. 'Şarkıcı' albümündeki parçalar 'Sıla'nın Yan Benimle', 'Oluruna Bırak', Yoruldum' gibi dillere pelesenk olmuş ve efsaneleşmiş eski şarkılarını aratmıyor hatta onların da önüne geçiyor diyebilirim. 

  • 9 YIL SONRA 9 ŞARKI

    Atiye, yeni albümü 'Deli İşi'ni dinleyicilerin beğenisine sundu. 'Deli İşi', Türkiye'nin ilk fusion pop albümüymüş...  Şarkıcının 9 yılın ardından 9 şarkılık albümündeki birçok parçanın bestesinde de Erol Sebebci imzası bulunuyormuş. Atiye'nin üretmeye devam etmesi beni çok sevindiriyor. Çünkü Atiye şarkılarını seviyorum. Ünlü şarkıcının farklı bir tarzı var. Kıpır kıpır enerjisiyle, klipteki danslarıyla insana neşe saçıyor. 'Deli İşi'nde diğerlerinden farklı olarak 'Kendime Not' dikkatimi çekti. Atiye, şarkının son bölümündeki rap performansıyla beni şaşırttı.

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