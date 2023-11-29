Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.035,71 %-0,71
        DOLAR 28,9035 %-0,08
        EURO 31,7336 %-0,29
        ALTIN 1.894,59 %-0,13
        FAİZ 39,65 %-2,65
        GÜMÜŞ GRAM 23,14 %-0,52
        BITCOIN 38.160,00 %0,51
        GBP/TRY 36,6897 %-0,09
        EUR/USD 1,0974 %-0,13
        BRENT 82,69 %1,24
        ÇEYREK ALTIN 3.097,41 %-0,14
        Haberler Ekonomi Sigorta Kasko Sigortasız araç tamiri maliyeti çok yükseldi - Sigorta Haberleri

        Sigortasız araç tamiri maliyeti çok yükseldi

        Enflasyon ve yaşanan kur artışı sebebi ile araç parça maliyetlerinin de artmasının olası bir kaza durumunda vatandaşların sigorta olmadan aracını tamir ettirmesini imkansız hale getirdiğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Bu durum kaskonun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Kasko sigortamızı rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunarak müşterilerimiz için öncelikli tercihler arasında yer almayı hedefliyoruz.  Yapmış olduğumuz bu değişikliklerle daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sigortasız araç tamiri zor hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kasko yaptırmanın önemine dikkat çeken ve kasko sigortası tarafında Türk Nippon Sigorta’da olan yenilikleri paylaşan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Enflasyon ve yaşanan kur artışı sebebi ile araç parça maliyetlerinin de artması olası bir kaza durumunda yerine koyma maliyetlerinin sigortasız olarak yapılmasını daha da zor bir hale getirdi. Bu durum kaskonun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Türk Nippon Sigorta olarak müşterimizin beklenti, talep ve görüşlerini dikkate alarak hareket ediyoruz. Kasko ürünümüzü de çeşitli ürün paketleri ve seçeneklerle donattık. Aynı zamanda kasko sigortamızı rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunarak müşterilerimiz için öncelikli tercihler arasında yer almayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu değişikliklerle daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, sunduğumuz fiyat avantajı ile de ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

        EK FAYDALAR DA MEVCUT

        Pamukçu; "Kasko ürünümüzde müşterilerimize yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları vermek en önemli düşüncemiz. Ürünümüzde fiyatlarımızı rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız rekabetçi fiyat ve taksit seçeneği sayesinde müşterililerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de yaşayabilecekleri kötü olaylara karşı onları koruyarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

        Başarının ekip çalışması ile mümkün olduğunu söyleyen Pamukçu, "Çalışanlarımız, acentelerimiz ve hizmet aldığımız tüm paydaşlarımızla bir bütün halinde hareket ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Sadece poliçe satış anında değil poliçe süresi boyunca yaşanacak tüm durumlar için hızlı aksiyon alma kabiliyetimiz çok yüksek. Tüm süreçlerimizde bu mantıkla ilerliyoruz. Bu düşünce tarzımızın bizim tarafta olumlu yansımalarını gördükçe de çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #sigorta acenteliği açmanın şartları
        #sigorta
        #kasko
        #Türk Nippon
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        200 metre yüksekliğe kaya parçaları püskürdü!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Habertürk Anasayfa