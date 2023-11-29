Sigortasız araç tamiri maliyeti çok yükseldi

REKLAM advertisement1

Kasko yaptırmanın önemine dikkat çeken ve kasko sigortası tarafında Türk Nippon Sigorta’da olan yenilikleri paylaşan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Enflasyon ve yaşanan kur artışı sebebi ile araç parça maliyetlerinin de artması olası bir kaza durumunda yerine koyma maliyetlerinin sigortasız olarak yapılmasını daha da zor bir hale getirdi. Bu durum kaskonun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koyuyor. Türk Nippon Sigorta olarak müşterimizin beklenti, talep ve görüşlerini dikkate alarak hareket ediyoruz. Kasko ürünümüzü de çeşitli ürün paketleri ve seçeneklerle donattık. Aynı zamanda kasko sigortamızı rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize sunarak müşterilerimiz için öncelikli tercihler arasında yer almayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu değişikliklerle daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, sunduğumuz fiyat avantajı ile de ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

EK FAYDALAR DA MEVCUT

Pamukçu; "Kasko ürünümüzde müşterilerimize yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları vermek en önemli düşüncemiz. Ürünümüzde fiyatlarımızı rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız rekabetçi fiyat ve taksit seçeneği sayesinde müşterililerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de yaşayabilecekleri kötü olaylara karşı onları koruyarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başarının ekip çalışması ile mümkün olduğunu söyleyen Pamukçu, "Çalışanlarımız, acentelerimiz ve hizmet aldığımız tüm paydaşlarımızla bir bütün halinde hareket ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Sadece poliçe satış anında değil poliçe süresi boyunca yaşanacak tüm durumlar için hızlı aksiyon alma kabiliyetimiz çok yüksek. Tüm süreçlerimizde bu mantıkla ilerliyoruz. Bu düşünce tarzımızın bizim tarafta olumlu yansımalarını gördükçe de çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.