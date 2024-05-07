EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar BAT grubu için yapılan zammı "satışı olmayan ürünlere de zam geldi" diyerek duyurdu. Yapılan zam sonrası BAT grubundaki en düşük sigara fiyatı 58 lira olurken, en pahalı sigara 75 TL oldu.

Son olarak yaptığı paylaşımda ise Imperial Tobacco'ya da zam geldiğini açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 56, en pahalı sigarası ise 70 TL'ye yükseldi.