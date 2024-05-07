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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Sigara zammı son dakika | 7 Nisan 2024 zamlı güncel sigara fiyatları listesi açıklandı! En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Sigaraya zam mı geldi? Zam sonrası güncel fiyat listesi açıklandı!

        Geçtiğimiz aylarda çeşitli sigara markalarına yapılan zamlar sonrasında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam yapıldığını açıkladı. Yapılan bu açıklama, "Sigaraya zam mı geldi? 7 Mayıs 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" sorularını gündeme getirdi. İşte yapılan yeni zam sonrası güncel sigara fiyat listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:00
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        • 1

          Sigara zammı son dakika... Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Peki, "Sigaraya zam mı geldi? 7 Nisan 2024 en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi grup sigaralara zam geldi?" İşte 7 Nisan Salı 2024 güncel sigara fiyatları listesi...

        • 2

          SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni sigara fiyatlarını duyurdu.

        • 3

          EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

          Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar BAT grubu için yapılan zammı "satışı olmayan ürünlere de zam geldi" diyerek duyurdu. Yapılan zam sonrası BAT grubundaki en düşük sigara fiyatı 58 lira olurken, en pahalı sigara 75 TL oldu.

          Son olarak yaptığı paylaşımda ise Imperial Tobacco'ya da zam geldiğini açıkladı. Böylece grubun en ucuz sigarası 56, en pahalı sigarası ise 70 TL'ye yükseldi.

        • 4

          SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

          Yapılan yeni zammın 8 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

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