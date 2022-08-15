Sigara fiyatlarına zam mı geldi? 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına zam mı geldi? 15 Ağustos sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sosyal medyada gündem olan sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları araştırmaları hız kazandı. Senenin başından beri 8 TL zamlanan sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri tütün kullanıcıları tarafından yakından takip edilirken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan son dakika sigara zammı açıklaması geldi. İşte, 15 Ağustos 2022 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...

ABONE OL