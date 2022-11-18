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Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak 2022? Sicil affı nedir ve sicil affından kimler yararlanabilecek?

Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimler faydalanabilecek?

Sicil affı ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Özellikle kredi kartı borcu olan vatandaşlarımızın hakkında oldukça araştırma yaptığı konuya ilişkin sicil affı nedir, kimler faydalanabilir ve ne zaman çıkar gibi soruların ayrıntılarını derledik. İşte, detaylar...

Giriş: 18.11.2022 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sicil affı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kredi kartı borcu olan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilinmesi gereken ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, 2022 sicil affına dair son bilgilerin ayrıntıları...

  • SİCİL AFFI NEDİR?

    Kredi ve kredi kartının yanı sıra karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktirenler için uygulanan düzenlemeye sicil affı deniyor.

     

  • Kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı getirilecek.

  • SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

  • SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Torba tasarıda yer alan maddeler şu şekilde:

    "Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, 

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