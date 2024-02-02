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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Siber tehdit verileri INTERPOL ile paylaşılıyor - Teknoloji Haberleri

        Siber tehdit verileri INTERPOL ile paylaşılıyor

        Kaspersky, sınır ötesi siber suçları engelleme operasyonu kapsamında siber tehdit verilerini INTERPOL ile paylaştığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:19
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        Siber tehdit verileri INTERPOL'de
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        Kaspersky, sürekli gelişen siber tehditlerle mücadele için ulusal kolluk kuvvetleri ve özel sektör kuruluşlarının ortak çabalarını teşvik eden bir girişim olan INTERPOL ve Gateway proje ortaklarının yer aldığı Synergia operasyonuna katılarak, sınır ötesi siber suçlarla mücadeleye katkıda bulundu. INTERPOL üyesi 50'den fazla ülkeyi kapsayan bu operasyonun, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve fidye yazılımı saldırılarına karışan kötü niyetli altyapının bozulmasına odaklandığı açıklandı.

        INTERPOL, Eylül - Kasım 2023 tarihleri arasında üç ay süren operasyon boyunca üye devletlerin kolluk kuvvetleri ve özel katılımcılar arasında siber istihbarat alışverişini koordine ederek 60'tan fazla Siber Faaliyet Raporu üretilmesini sağladı. Kaspersky, şirketin birinci sınıf uzmanları tarafından sürekli güncellenen Kaspersky Threat Intelligence ile küresel kaynaklı tehdit verileri de dahil olmak üzere, dünya genelinde tespit edilen kötü amaçlı altyapılara ilişkin verileri paylaşarak operasyonu destekledi.

        Bu ortak çabanın sonucunda çeşitli siber suçlarla ilgili yaklaşık 1.300 şüpheli sunucu tespit edildi. Yetkililer kötü niyetli sunucuların %70'i hakkında işlem yaptı ve birden fazla eyalette şüpheli failleri yakalamayı başardı.

        SYNERGIA OPERASYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI ŞU ŞEKİLDE OLDU:

        • Yetkililer 31 kişiyi gözaltına aldı ve 70 şüphelinin daha kimliğini tespit etti.
        • Kapatılan komuta kontrol (C2) sunucularının çoğu 26 kişinin tutuklandığı yer Avrupa'da oldu.
        • Hong Kong ve Singapur Polisi sırasıyla 153 ve 86 sunucuyu kapattı.
        • Güney Sudan ve Zimbabve, dört şüpheliyi tutuklayarak Afrika kıtasında en çok suçlu yakalayan ülkeler oldu.
        • Bolivya, kötü amaçlı yazılımları ve bunlardan kaynaklanan güvenlik açıklarını tespit etmek için bir dizi kamu yetkilisini harekete geçirdi
        • Kuveyt, mağdurları tespit etmek, saha araştırmaları yapmak ve etkilerini azaltmak için teknik rehberlik sunmak üzere internet servis sağlayıcılarıyla yakın işbirliği içinde çalıştı.

        INTERPOL Siber Suçlar Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Bernardo Pillot şunları söyledi: "Çok sayıda ülke ve katkıda bulunanların ortak çabalarıyla elde edilen bu operasyonun sonuçları, dijital alanı koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı gösteriyor. Kimlik avı, bankacılık zararlı yazılımları ve fidye yazılımı saldırılarının arkasındaki altyapıyı ortadan kaldırarak, dijital ekosistemlerimizi korumaya ve herkes için daha güvenli, daha emniyetli bir çevrimiçi deneyime bir adım daha yaklaştık."

        Kaspersky Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yuliya Shlychkova da şunları ekledi: "Kaspersky, INTERPOL'ün sınır ötesi siber suçluları yakalamak için etkili bir araç olduğunu kanıtlayan operasyonlarına aktif olarak katkıda bulunuyor. Kaspersky dünya genelinde çok çeşitli siber suç operasyonlarını takibe almak için veri, bilgi ve teknolojilere sahip olsa da, INTERPOL gibi uluslararası kolluk kuvvetleri siber suçluları daha fazla araştırmak ve tespit etmek için yasal yetkiye ve kaynaklara sahip. Suça karşı daha kapsamlı ve bütünsel karşı koymayı teşvik eden iş birliğimiz, güvenliğe dair çabaları güçlendiriyor ve bireyleri, işletmeleri ve toplumu bir bütün olarak korumak için zamanında tepki verilmesini ve proaktif önlemler alınmasını sağlıyor."

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