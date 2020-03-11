HABERTURK.COM

Teknopark İstanbul’un üçüncü etap binaları kapsamında inşaatı süren Cube Incubation binasında brüt 2 bin metrekarelik alanda kurulacak Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi için 70 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı.

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve teknoloji geliştiren girişimci ve girişimci gruplarına ev sahipliği yapacak merkezde 6 aylık dönemlerde 15, yılda 30 uluslararası düşünen siber güvenlik girişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Merkezde girişimci ve girişimci gruplarının, ofis, online/offline eğitim, mentorluk, laboratuvar, temiz oda altyapısı ve teknik danışmanlık gibi olanaklardan ücretsiz veya çok düşük maliyetlerle yararlanabilecekleri kaydedildi.

Teknopark İstanbul Genel Müdür Bilal Topçu, "Siber güvenlik dünyada pek çok devlet tarafından kamu politikaları arasına alınmış durumda ve bizim kuracağımız merkezin çok başarılı örnekleri İngiltere, İsrail, Singapur ve Estonya gibi ülkelerde görülüyor. Türkiye’de siber güvenlik alanında çalışmalar yapan 70 siber güvenlik startupı olmasına karşın global veri tabanına kayıtlı 5 adet yerli startup bulunuyor. Siber güvenlik alanında girişimcilere yapılan yatırım miktarı dünya genelinde 2019 yılı itibariyle 7 milyarı aşmış durumda ülkemizde ise bu alanda 2019 yılında yapılan yatırım miktarı 102 milyon dolar civarında" dedi.

Merkezde yerli ve milli projeleri hayata geçirecek yeni fikirlere sahip girişimcilerin ağırlanacağını kaydeden Topçu, "Girişimcilerimize, iş planı hazırlama, başarılı sunum teknikleri, pazarlama, finans gibi konularda eğitim ve mentorlük imkânlarını sıfır maliyetle sunacağız. Ayrıca girişimcilerimiz, mali desteklere ulaşmak noktasında ücretsiz danışmanlık hizmeti alacak ve yatırımcı buluşmalarından faydalanarak işlerini nasıl büyütecekleri konusunda bilgi sahibi olacaklar" ifadesini kullandı.