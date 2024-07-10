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        Haberler Dünyadan Sharon Stone'dan havuz sonrası sanat çalışması

        Sharon Stone'un ev hâli

        Resim tutkusuyla tanınan Sharon Stone, havuz molasının hemen ardından sadece bikini altıyla tablosu üzerinde çalıştığını gösteren paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 17:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:06
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          'Temel İçgüdü' (Basic Instict) filminin ünlü yıldızı Sharon Stone, resim yapma tutkusuyla da tanınıyor. 66 yaşındaki ünlü oyuncu, California'daki evinde yeni bir tablo üzerinde çalışırken ev halini sosyal medyada paylaştı.

          Daha önce resim çalışmalarını sergileyen sanatçı, fotoğrafında sadece bikini altıyla tablosu üzerinde çalışırken görülüyor. Stone fotoğrafını, "Bazen sadece havuzdan resim yapmaya gitmem gerekiyor" notuyla paylaştı.

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          Soyut resimler yapan Stone, daha önce çalışmalarını sergide bir araya getirmişti.

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          Stone, dün The Hollywood Reporter'da yer verilen röportajında, film endüstrisinde 20 yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra biriktirdiği 18 milyon doların, felçten kaynaklanan beyin hasarı nedeniyle çalışamadığı yıllarda buharlaştığını anlattı.

          Stone, milyonlarca dolar kaybını, hastalıkla birlikte giden okuma yeteneği gibi temel işlevleri yeniden kazanmaya çalışırken parasını yanlış yönettiğini iddia ettiği etrafındaki insanlara bağladı.

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          Stone, doktorların ona hayatta kalma ihtimalinin 100'de bir olduğunu söylediğini, yaşamını tehdit eden felçten kurtulmanın toplamda 7 yıl sürdüğünü anlattı.

          Stone, "İnsanlar bu iyileşme sürecinde benden faydalandı. Başarılarım sayesinde 18 milyon dolar biriktirdim ama banka hesabıma baktığımda hepsi gitmişti" diye konuştu.

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