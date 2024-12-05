Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Marvel Comics evreninin karakterlerden olan Shang-Chi'yi temel alan Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi 5 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton otururken, senaryosu David Callaham tarafından kaleme alınmıştır. İşte Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Simu Liu ve Tony Leung'un paylaştığı film, 2021 yılında vizyona girmiştir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu mercek altına aldı. Peki, Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi hakkında tüm merak edilenler...
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SHANG-CHİ VE 10 HALKA EFSANESİ KONUSU NEDİR?
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang-Chi'nin hikayesini konu ediyor. Shang-Chi'nin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikatçı olmak üzere eğitilen Shang-Chi aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerle dövüş tekniklerini geliştirir. Babasının yıkıcı güçlere sahip biri olduğunu öğrenen Shang-Chi, güçlerini onun imparatorluğunu yıkmak için kullanacaktır. Babasının düşmanıyla dost olan kahraman, dünyayı gezecek ve birçok süper kahramanla yolları kesişecektir...
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SHANG-CHİ VE 10 HALKA EFSANESİ OYUNCULARI KİMLER?
Simu Liu
Tony Leung Chiu-Wai
Awkwafina
Fala Chen
Meng'er Zhang
Florian Munteanu
Michelle Yeoh
Benedict Wong
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