SGK çalışma saatleri 2024: SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
SGK çalışma saatleri gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Öğle arasına denk gelen bir saatte SGK'ya gitmeniz durumunda öğle tatilinin bitmesini beklemek durumunda kalınabilir. SGK'nın sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte SGK çalışma saatleri
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Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur. SGK’da işleri olan vatandaşlar güncel SGK çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 SGK çalışma saatleri
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SGK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?
SGK’nın sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra SGK’nın yolunu tutmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çalışma saatleri ise şöyledir:
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati: 17.00
Bazı sosyal güvenlik kurumları, farklı saatlerde hizmet vermektedir. Bundan dolayı bulunduğunuz il ve ilçedeki SGK’nın telefon numarasını arayarak, güncel çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.
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SGK ÖĞLE ARASI SAATLERİ
Pek çok kurumda olduğu gibi SGK’da da öğle arası molaları verilir. 08.30 / 17.00 saat aralıklarında hizmet veren SGK’da 12.30 itibarıyla öğle arasına girilmekte olup, 13.00’da son bulur. Öğle arasına denk gelen bir saatte SGK’ya gitmeniz durumunda öğle tatilinin bitmesini beklemek durumunda kalabilirsiniz. İşlemlerinizi gerçekleştirmek için açılış saatinden hemen önce ya da öğleden sonra gidebilirsiniz.
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SGK HAFTA SONU AÇIK MI?
SGK, cumartesi günü hizmet vermemekle birlikte hafta sonu tamamen kapalıdır. Sadece hafta içi hizmete açık bir kurumdur. Ayrıca Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı başta olmak üzere; Arife günleri, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 23 Nisan ve 30 Ağustos gibi milli bayramlarda da resmî tatile girmektedir.