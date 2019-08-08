SGK 4A hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

4A, SGK'ya bağlı bir sigorta koludur. 4A'lı çalışanlar, eski sistemde SSK'lı olarak geçer.

SGK'dan emekli olabilmek için bağlı olduğunuz sigorta kolunun gerektirdiği prim gün sayısını doldurmalısınız. Sigorta prim günlerini, hizmet dökümü olarak e-Devlet Kapısı üzerinden görebilirsiniz. Yani e-Devlet ile ödenen prim gün sayınızı, prim miktarınızı bağlı olduğunuz sigorta kolu üzerinden görebilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması nedeniyle bu hizmet SGK işbirliği ile e-Devlet Kapısı üzerinden verilir. SGK sorgulama ve 4A hizmet dökümü alma işlemlerinizi e-Devlet sistemi üzerinden olduğu gibi şifresiz olarak e-SGK'dan da gerçekleştirebilirsiniz.

SGK, e-Devlet Kapısı üzerinden kısa yollar ve anlaşılır bağlantı linkleri ile vatandaşları zorlamadan sorgulama hizmetini vermektedir. İşte sorgulama yapmak istediğinizde izlemeniz gereken yollar...

4A HİZMET BİLGİSİ NASIL ALINIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinde kısa yollar va ara başlıklarla madde madde verilmektedir. Bu maddelerden biri ve en çok arananı ise 4A Hizmet Dökümü sorgulamasıdır. Ancak e-Devlet şifresi hiç almayanlar ya da kaybedenler SGK'nın resmi sorgulama sayfası e-SGK'dan (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas) sorgulama yapabilir.

Tabi vatandaş bağlı olduğu SGK'ya kimliğiyle başvurabilir, hizmet dökümünü alabilir.

SGK'NIN SAYFASINDAN ŞİFRESİZ HİZMET BİLGİSİ ÖĞRENME

Öncelikle bilmeniz gereken husus şu: SGK'nın sayfasından görüntüleyeceğiz hizmet dökümünü resmi evrak olarak kullanamazsınız. Sadece hizmet dökümünüzü kontrol amaçlı bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz.

SGK'nın http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesini kullarak "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yapabilmek için; "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgileriniz gereklidir. Açılan sayfada hizmet dökümünüz görüntülenir. Yani emekli aylığı hesaplama kısayolu üzerinden hizmet dökümü görüntülenebilmektedir. (Hemen sorgulamak için: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/)

e-DEVLET KAPISI'NDAN 4A HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra arama alanına '4A hizmet dökümü' yazarak ilgili sorgulama alanına hızlıca bulabilirsiniz. 4A Hizmet Dökümü tercihine tıkladığınız anda yeni bir sayfa açılır ve bu yeni sayfada tescil bilgileriniz yazılıdır. Açılan ilk sayfada toplam uzun vade gün sayısı ve 6 aylık sigortalılık süresi görünür. Bu sigortalılık sürecinde son yatırılan sigorta prim tarihi, miktarı ve gün sayısı görünür.

Daha fazlasını görmek için sayfada bulunan "4A Detaylı Hizmet Dökümü" kısmına tıklamalısınız. Eğer çıktı alacaksanız da bu detaylı sayfayı açtıktan sonra 'yazdır' işlemini gerçekleştirmelisiniz.

BARKODLU HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

4A hizmet dökümü sayfadaki bağlantı linkine tıklayarak resmi işlemlerde kullanılabilen barkodlu hizmet dökümü ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü de alabilirsiniz.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasında kimlik bilgileriyle beraber 4A sicil no, sigorta başlangıç tarihi, 4A iptal sicilleri, uzun vade gün sayısı yazar. Sekmeye tıklayarak almak istediğiniz hizmet dökümü türünü seçerek (Tüm SGK uzun Vade Hizmet Dökümü ya da tüm SGK hizmet dökümü) 'yazdır' kısmına tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

Barkodlu belge oluşturmak için de sayfanın üst kısmında 'Barkodlu Belge Oluştur' yazılı sekme bulunmaktadır.

Tıkladığınızda açılan barkodlu belgeyi yazdırabilirsiniz. Ayrıca bu sayfadan e-posta gönderme ve dosya indirme işlemleri de yapılabilir. Ayrıca yeni sorgulama sekmesi de bulunmaktadır.

SGK'YA BAŞVURU YAPARAK 4A HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

Tüm bu işlemlerin dışında ise, bağlı bulunduğunuz SGK'ya kimliğinizle başvurabilir, 4A hizmet dökümünüzü alabilirsiniz.