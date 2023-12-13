Sezonun ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi Kars'ta coşkuyla karşılandı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu da güzel karşılamadan dolayı Karslılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kars bizim için çok önemli, Türkiye'de ve dünyada bilinen bir turizm koridoru gerçekleşti. Kars'ı çok seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. İnşallah baharda yeni turizm koridorlarıyla Türkiye'ye hizmet vermeye çalışacağız. Yeni turizm ve kültür koridorlarının Kars turu kadar güzel olmasını istiyoruz."