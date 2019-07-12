“Cilt ve Beslenmeye Dair İpuçlarım” bölümünde “hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesinde bulunuldu.



Hyaluronik asit cilt bakımı için kullanılırken, hidroklorik asit ise halk arasında “tuz ruhu” olarak bilinen ev temizliğinde kullanılan zehirli bir asittir.