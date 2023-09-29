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        Haberler Magazin Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı - Son dakika magazin haberleri

        Şeyma Subaşı boşandı

        Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaklaşık 5 ay önce evlenen Şeyma Subaşı, bugün Beykoz Adliyesi'ndeki duruşmada boşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:10
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          Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta evlenmişti.

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          'Evlilikte psikolojik şiddet' iddialarının ardından çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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          5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü.

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          Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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          Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi

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