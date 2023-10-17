Şevval Şahin aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu!
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahin, son olarak sevgilisiyle verdiği aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
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Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor. İddialı pozlarıyla beğeni toplayan Şahin, son olarak sevgilisiyle çekildiği gönderilerini yayınladı.
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Türkiye'nin tescilli güzellerinden Şevval Şahin, bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor. Ünlü çift aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından sevenlerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.
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Bütün bir yazı Türkiye'deki tatil beldelerinde ve İspanya'nın İbiza adasında geçiren ünlü güzel Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, şimdi de Endonezya, Bali'ye gitti.
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13 saatlik bir yolculuğun ardından tatilin keyfini çıkaran çift, ATV'ye binerek eğlenceli anlar yaşadı. Şevval Şahin, o anlarda çekilen pozlarını 435 bin takipçili sosyal medya hesabından yayınladı.
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İşte Şevval Şahin ve sevgilisinin son pozları...
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