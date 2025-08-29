'Sesler Ülkesi' Süreyya Operası’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, en beğenilen çocuk oyunlarından “Sesler Ülkesi” Kadıköy'de seyirciyle buluşuyor.

“Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyun evde, sokakta, okulda, duyduğumuz bütün seslerin ve enstrümanların seslerinin hayatımızı nasıl güzelleştirdiğini, bizi hayata bağladığını ve bize iyilik neşe getirdiğini anlatıyor. Oyun; oyunculukları, rengarenk dekoru, ışıltılı kostümleriyle çocuklara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Sesler Ülkesi, farklı kültürlerden seslerin ve ritimlerin bir araya gelerek ortak bir dil oluşturduğu evrensel bir masal anlatıyor. Oyun; dostluk, paylaşma ve birlikte üretmenin değerini vurguluyor.

Gizem Padar’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyun, 30 Ağustos 2025Cumartesi günü saat 20.00’de Süreyya Operası’nda sahneleniyor.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği “Mahallemde Çocuk Tiyatrosu” etkinliği çocuklara tiyatroyu sevdirmeyi amaçlıyor. 19 Mayıs Mahallesi, Fikirtepe ve Süreyya Operası’nda sahnelenecek oyunlar, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

SESLER ÜLKESİ (4+ Yaş)

Uzun zamandır çocuklar tarafından ihmal edilen Keman, Piyano, Flüt kendileri gibi çalınmayan arkadaşları Gitarı da yanlarına alarak Sesler Ülkesine dönmeleri gerektiğini anlatırlar. Gitar kendisini çalmayan Deniz’i uyandırır. Gitar, Deniz’den ayrılmak istemediği için onu da Sesler Ülkesinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Böylece ilk kez Sesler Ülkesini bir çocuk ziyaret eder. Sesler Ülkesinde enstrümanları ve müziği yakından tanıyan Deniz, Vivaldi, Mozart ve enstrümanlara hayran kalır ve enstrümanların hepsini öğrenmeye heveslenir. Enstrümanlar, Deniz’e kendini beğendirmek için bir yarışa girer ve akordları bozulur. Beethoven enstrümanların akordunu düzeltir ve onları orkestra şefi gibi yöneterek bir eser çaldırır. Aralarındaki uyumu hatırlayan enstrümanlar ve çalacağı enstrümana karar veren Deniz mutludur. Oyunda Aslı Şahin, Bahar Çebi, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Polat, Damla Cangül Yiğit, Lale Kabul rol alıyor.