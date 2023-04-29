“Servet Raporu” sonuçları açıklandı

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Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank tarafından hazırlanan “Servet Raporu” 2023 yılı sonuçları bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

Knight Frank Global Araştırmalar Bölüm Başkanı Liam Bailey, Mount Anvil Grup Satış Direktörü Jon Hall, Knight Frank Global Proje Satış Direktörü Logan Cordy ve GRED Global Kurucu Ortağı Meltem Türker’in konuşmacı olarak hazır bulunduğu lansmanda raporda öne çıkan başlıklar paylaşıldı.

SON 1 YILDA NELER DEĞİŞTİ?

Rapora göre net varlığı 30 milyon ABD doları ve üstü olan ultra zengin segmentin elinde bulunan toplam servet, 2022 yılında 10.1 trilyon dolar civarında bir azalma yaşayarak yüzde 10 oranında düştü. Knight Frank Servet Raporu’nun Yazı İşleri Müdürü Flora Harley, “Sürekli Kriz” olarak adlandırılan bir yılın ardından 2023’de yatırımcı stratejilerinin nasıl değişeceğini inceledi ve şu yorumda bulundu:

“Geçtiğimiz yıl enerji, ekonomi ve jeopolitik açılardan şok üstüne şok yaşadık ve 2022 ‘permacrisis – sürekli kriz’ yılı olarak tanımlandı. Servet Ölçülendirme Modelimiz ve Davranış Araştırmalarımız portföy dağılımlarının şu şekilde olduğunu gösteriyor: Toplam servetin üçte biri konut/emlak, yüzde 25’i hisse senedi, yüzde 21’i ise ticari mülk. Bu bilgiler ışığında 2022 yılında toplam servete neler olduğunu daha detaylı inceleyebiliyoruz.”

Servet Raporu sonuçlarına göre, net varlığı 30 milyon dolar ve üzeri olan ultra zengin kesimde her 10 kişinin dördü, 2022’de servetini büyütmüş olsa da genel eğilim negatif yönde oldu. Bu kesimin elinde bulundurduğu servet, global olarak dolar bazında yüzde 10 azaldı. Bu da tüm dünyada konut, ticari mülk, gelir düzeyi ve lüks yatırım gibi alanları etkiledi. Avrupa yüzde 17 ile en büyük servet kaybını yaşarken bunu yüzde 11 ile Avustralya ve yüzde 10 ile Amerika kıtaları takip etti. Afrika ve Asya ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 7 ile nispeten daha az oranda bir düşüş yaşadılar.

SÜPER LÜKS PAZAR BÜYÜMESİ

2022 yılında emlak piyasasının tepesindeki süper lüks segment (10 milyon $ ve üstü) satışı 2021’e göre tökezlerken, yine de 2019’a oranla yüzde 49 artış gösterdi. Satış rakamları açısından New York, Los Angeles ve Londra başı çekti. Daha da üst seviyedeki, ultra lüks segmentte ise liderler, 2014 yılından bu yana en yüksek satışı yakalayan Londra ile New York oldu.

TEMEL BULGULAR

Knight Frank'in Küresel Araştırma Başkanı ve The Wealth Report'un Genel Yayın Yönetmeni Liam Bailey, Servet Raporu’nun 17’inci baskısından temel çıkarımlarını da paylaştı. Bailey şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yılın Ukrayna krizi Avrupa'daki enerji krizini körükledi ve zaten yükselmekte olan enflasyonu daha da hızlandırdı. Sonuç olarak, 2022, küresel faiz oranlarında tarihin en keskin artışlarından birini gördü ve bu da ekonomik koşullar açısından Collins English Dictionary'nin yılın kelimesi olarak seçtiği "permacrisis” (sürekli kriz) durumuna yol açtı. Global ekonomi için ise büyük riskler devam ediyor. Ana ekonomilerdeki enflasyon hedeflerin üzerinde seyrediyor, faiz oranları hala artıyor ve tüketicilerin yaşam maliyetleri ciddi derecede artıyor. Ancak biz, bu yılın raporunda yatırımcıların tüm bu risklerin ötesine bakmaları gerektiğini belirtiyoruz. Biz inanıyoruz ki bu yıl içinde, ilerleyen günlerde, faiz oranları çark edecek ve piyasadaki hava da hızla değişecek. İşte o zaman yatırımcıların, global emlak piyasasındaki gerçek fırsatları yakalamak için pozisyonlarını en iyi şekilde belirlemiş olmaları gerekecek.”

SERVET OLUŞUM ŞEKLİ FARKLILAŞIYOR

Piyasadaki zorlu koşullar ile net varlığı 30 milyon doların üzerinde olan birçok ultra zenginin servetinde düşüş yaşandığı gözlendi. Bu grubun kolektif serveti yüzde 10 oranında azaldı (10.1 trilyon USD değerinde). Krizin merkezi Avrupa’da bu düşüş ortalamada yüzde 17’yi bulurken, en yüksek esnekliği yalnızca yüzde 5’lik düşüşle Afrika gösterdi. Keskin bir geri dönüşle bu yıl, varlıklı yatırımcıların yüzde 69’u kendi portföylerinde büyüme bekliyor. Mülklerin yeniden fiyatlandırılması, algılanan değer fırsatları ve ekonomik toparlanma beklentisi bu tahminleri güçlendiren unsurlar.

LÜKS KONUT BÜYÜMESİ YAVAŞLADI

Prime International Residential Index - PIRI 100 (Uluslararası Birincil Konut Endeksi) ortalama lüks ev fiyatlarının artış hızının geçen yıl yüzde 5.2 gerilediğini gösteriyor, ancak yine de net serveti 30 milyon dolar üzeri olan ultra zenginlerin global çapta yüzde 17’sinin bir ev alması ile 2022, kayıtlara geçen ikinci en iyi yıl oldu. İzlenen 100 pazarın 85’inde Dubai (%44) ve Aspen (%28) başta olmak üzere pozitif fiyat artışı gözlendi. Sıralamanın diğer ucunda ise Covid-19 etkileri ile Yeni Zelanda’daki Wellington (%-24) ve Auckland (%-19) gibi pazarlarda büyük tersine dönüşler görüldü.

KAR VE DENİZ TATİLİ BELDELERİ BAŞI ÇEKİYOR

Servet koruma, hibrit çalışma ve erken emeklilik ‘resort’ piyasasını hareketlendirdi. Yaz beldelerinde yüzde 8,4, kış tatili beldelerinde yüzde 8,3 olarak görülen büyüme 2022’deki ortalama pazar artışını geçti. Araştırmalar doğrultusunda Fransa, İspanya ve İtalya gibi pazarlardaki alıcı uyruğu çeşitliliği de dikkat çekiyor.

SERVET VE BEYİN GÖÇÜ

Covid’in ironik miraslarından biri de sürekli hareket halinde olma isteğinin artması oldu. Net varlığı 30 milyon doların üzerinde olan bireylerin yüzde 13’ü ikinci bir pasaport veya vatandaşlık istiyor -ki bu yalnızca buzdağının görünen ucu. Turistik ülke pazarlamasında, vergi sistemlerinde, konut kiralama talebinde ve ofis gereksinimlerinde değişimlere gebe olan ‘dijital göçmen’ patlamasının henüz başlangıç aşamasında olduğu vurgulandı.

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