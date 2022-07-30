Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Serra Yılmaz (67), önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yılmaz, evine elinde bavullarla girerken görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, havaalanından geldiğini söyledi. Serra Yılmaz, "Biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum. İstanbul'a iş için değil, tatile geldim." açıklamasını yaptı.