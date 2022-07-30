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Serra Yılmaz: Tatile geldim

Cihangir'de görüntülenen Serra Yılmaz, basın mensuplarına, "Biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum. İstanbul'a iş için değil, tatile geldim" açıklamasını yaptı

30.07.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Serra Yılmaz: Tatile geldim - Magazin haberleri
"Tatile geldim"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Serra Yılmaz (67), önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yılmaz, evine elinde bavullarla girerken görüntülendi.

"TATİLE GELDİM"

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, havaalanından geldiğini söyledi. Serra Yılmaz, "Biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum. İstanbul'a iş için değil, tatile geldim." açıklamasını yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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