AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

Çin'den sonra Avrupa'ya sıçrayan ve 6 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pek çok ülkeyi olumsuz etkiliyor.

Avrupa'da özellikle İtalya'da etkisini hissettirerek yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne neden olan koronovirüs nedeniyle ülke karantina altına alındı.