Boşanma haberleriyle gündeme gelen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, olay açıklamalarda bulundu. Serengil, "Yaşar İpek madde bağımlısı" ifadelerini kullanırken İpek ise, "Benim Seren'e bu zamana kadar asla fiziki bir temasım olmadı" şeklinde konuştu.

SEREN SERENGİL: YAŞAR İPEK MADDE BAĞIMLISI

İşte Seren Serengil'in magazin gündemini sarsacak ifadeleri:

*Gülben Ergen bizi bitirdi.

*Yaşar İpek'in kardeşi, Gülben’in eski çalışanı. Onu üstümüze sürdü, hep bizi mahvetti.

*Yaşar’ın babası belli değil. Yaşar'ın annesi iki erkek kardeş ile evlenmiş.

*2 sene boyunca beni hep dövdü ama seviyorum diye sabrettim. Keşke en başta yapsaydım bunu.

*Para için madde işine girdi.

*Yaşar madde bağımlısı. Parası yok diye bu işi yaptı. O parasız diye evimde besledim, onu gezdirdim. Tedavi görüp arınsın istedim.

*Anlatamadığım çok şey var ama Yaşar yaptıkları için cezaevine girecek.

*Eski sevgilim Özay da bunlardan çok çekti.

YAŞAR İPEK DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Serengil'in ardından Yaşar İpek de Ali Çınar'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sessizliğini bozan İpek, şu ifadeleri kullandı:

*Benim Seren'e bu zamana kadar asla fiziki bir temasım olmadı.

*Ben 'Başkasından alınan mitokondri ile hamile kalınmasını istemiyorum' dedim. 'Tamam, çocuk yapmıyoruz, boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim, 'Boşanalım'. Madem sen benimle çocuk yapmak istiyorsun. Ben kobay mıyım?

*Seren 1 ay sonra 'Kendi yumurtalarımla yapacağım' dedi. Kabul ettim, ona iğneleri her gün ben yaptım. Ben çocuğumun olmasını istemesem o iğneleri 1 ay boyunca kendim yapar mıyım?

*Benim çocuğum olmasından çok Seren'in çocuğunun olmasını istiyorum. Çünkü bu agresifliği, insanlara küslüğü, kızgınlığı hepsi geçecek. O duyguyu, o sevgiyi aldığında anlayacak.

*Bu ses kaydı var ya, eve gittiğim... O gün hastaneden başka biri aradı. Kız, 'Yaşar biz çok üzülüyoruz. Bu mitokondri vardı ya, başkasının sıvısı...' dedi. O an buz kesildim o lafı duyunca. 'Biz o sıvıyı Seren'e uyguladık' dedi.

*İkimizin DNA'sına o kabul etmediğim şeyi koymuş. Çılgına döndüm. Ben böyle bir şey kabul etmediğimi söylemiştim.

* Ben karıma güvendim, hastaneye güvendim... 'Sizi mahkemeye veriyoruz' dediler, o sinirle eve gittim. 'Sperm senin spermin. Yüzde 90 senin. Diğeri seni ne ilgilendirir?' deyince ana avrat sövmüşüm.

*Benim karımı hepimiz tanıyoruz. Ben ona vursaydım o böyle durabilir miydi? Ben ona bir yıl bu şiddetleri uygulayan bir insan olsaydım arkadaşlarımı, dostlarımı niye sildim?

*Bütün kadınlardan özür diliyorum ama bu konudan dolayı Seren'den dilemiyorum.

*Havluyla şiddet uygulamak benim tarzım olan bir şey değil. Vurmak da benim tarzım değil.

*Ben çocuğuma herkesten daha iyi baba olurum. O babalıksa bana yakışır. O da inşallah anneliğini doğru dürüst yapar. Ben babalık görevlerimi sonuna kadar yerine getiririm.

*Ben çocuktan vazgeçecekmişim... Bunlara sadece güldüm.