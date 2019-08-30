Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan ve riskli bir hamilelik geçiren Seren Serengil, eşi Yaşar İpek'e boşanma davası açtığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamıştı.

"KENDİSİNE BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

Serengil, şu ifadeleri kullanmıştı:

Benim kocam hakkını yiyemem hep yanımda durdu. Annesi ve kardeşi ne düğünüme, ne nişanıma gelemediler. Daha önce de çocuk sürecimizde yine kavga edip annesi yüzünden gitmişti ve tedavi sürecimi yarıda bırakmıştım hatırlarsanız. Şimdi de çocuk sahibi olmaya çalışıyorum yine aynı çabalar gösteriliyor. Ben bugün tedbir kararı aldırdım çünkü Yaşar, Yaşar değil. Saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil. Çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım. Kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım, bunu da ilk defa açıklıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun.

YAŞAR İPEK'TEN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından sosyal medyada Yaşar İpek'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları yayılmıştı. İpek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

28.08.2019 tarihinde tarafımızca bir boşanma davası açılması zaruri olmuş ve neticede tarafımızca “Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması” gerekçesi ile boşanma davası açılmıştır.

Boşanma talebimiz şu an itibari ile yargıya intikal etmiş olup, bu aşamadan itibaren davanın esasını ilgilendiren tüm konularda kamuoyuna detaylı açıklamalar yapmak yargıya müdahale niteliğinde olacaktır.

Adil yargılanma hakkının her iki taraf açısından da eksiksiz uygulanması gerçek adaletin tecelli etmesine yardım edecektir. Yargının vereceği her türlü karara saygılı olduğumuzu şimdiden belirtmekte fayda görüyoruz. Ancak, son 24 saat içerisinde bir kısım görsel yazılı basın medya kuruluşlarının yapmış olduğu haberlerde müvekkil Yaşar İpek aleyhine kamuoyu nezdinde bir linç kampanyası yürütmeye yönelik çabaların olduğu tarafımızca görülmüştür.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Müvekkil Yaşar İpek'in sadece eşiyle birlikteyken yapmış olduğu bir tartışmayı yansıtan bir ses kaydının internet ortamında paylaşılmış olması müvekkil Yaşar İpek’in kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun “Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması, Konuşmanın Tarafı Olan Kişilerin Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Alması ve Elde Edilen Bu Konuşmaları İfşa Etmesi Suçları”nın düzenlendiği 133/1-2-3 maddelerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu suçlara ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Müvekkil Yaşar İpek, günlerdir evliliği ile ilgili sosyal medyada olumsuz hiçbir paylaşım yapmamış, bugünden sonra da bir paylaşımda bulunmayacaktır. Günlerden beri müvekkil Yaşar İpek, maalesef asılsız suçlamalarla kamuoyu nezdinde linç edilmeye çalışılmaktadır. Biz, hukuka aykırı olan bu eylemlere son verilmesini arzu etmekteyiz.

Sonuç olarak, tüm kamuoyunun her iki tarafa ait özel hayatın mahremiyetine saygı göstermesini menfi ya da müspet kararın Türk milleti adına yargılama yetkisini haiz mahkemelerce verileceğinin bilinmesini saygıyla rica ederiz.

Av. Emin Vahap ŞİMŞEK