Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan ve riskli bir hamilelik yaşayan Serengil eşi Yaşar İpek için uzaklaştırma kararı aldırdı. Geçtiğimiz hafta eve gelerek hamile eşine sözlü şiddet uygulayan ve evdeki eşyalara zarar veren Yaşar İpek'in hızını alamayarak Seren Serengil’in annesini telefonla arayarak tehdit ettiği de iddialar arasında.

Seren Serengil’in yakın çevresinde Serengil’in Yaşar İpek’e boşanma davası açtığı da konuşuluyor.

HAVLUYLA ŞİDDET GÖRMÜŞ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nevin Teoman, “Ailesi iki yıldır Yaşar’ı bize karşı hep dolduruyorlar, ailesinin Seren'e yaptığı zulme ve bana yaptıklarına karşı koyamadı. Oysa biz Yaşar’a her şeye rağmen kucak açtık, ancak o eşinin böyle zamanlarında saçını okşamak yerine havluyla yüzüne vurdu. Kızım karnındaki bebeğini kaybedebilirdi” dedi.