"BEBEĞİMİ DÜNYAYA GETİRMEMİ İSTEMEYEN ŞEYTANLAR VAR"



Çıkan haberlerin ardından Serengil, sosyal medya hesabından, "Sağlıkla bir çocuk dünyaya getirmeye çalışıyorum ama bebeğimi dünyaya getirmemi istemeyen şeytanlar var. Ben köpeklerimle bu şekilde mutluyum. En azından kavga, gürültü yok. Sessiz kaldığım şeyler yenilir, yutulur şeyler değil. Şu an bebek için kendimi iyi hissetmem lazım" açıklamasını yapmıştı.