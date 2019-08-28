28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Serengil eşine boşanma davası açıp tedbir kararı aldırdığını ve yaşadığı zorlu süreci Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı:
Çok zor bunları yazmak.. Hiç konuşmadım, hiç yazmadım kendi sesimi bile duymak istemedim bu süreçte bir kaç dosta yaşadıklarımı anlatmanın dışında...
Benim bugüne kadar eşimle kendimizle ilgili bir kavgam olmamıştır iki birbirini seven birbiriyle vakit geçirmekten hoşlanan birbirine yeten iki insandık .. Anne ve kız kardeşin benimle probleminin ve uğraşma nedeninin herkes Yaşar ile ilgili olduğunu düşünse de konu maalesef beni istememe durumu değildi çünkü ben Yaşar'la beraber olmadan bir yıl önceden gazete magazin denilen sosyal medya sayfasında bana ve aileme hakaret ediliyordu ve her gün yapılıyordu. Mahkemeye verdim emniyet mensuplarıyla mekandan kardeşini aldırmalara kadar giden bir hikayemiz var. "Valla ben değilim annemin ölüsünü öpeyim" diye yemin edince şikayetimden vazgeçmiştim.
Bana o sayfanın Gülben Ergen'in fanlarının olduğunu söylemişti sonra bir öğrendim ki Gülben Ergen'in yanında çalışmış ve 15 yıldan beri anne - kız bu kişinin yanındaymış düşmanlık oradan bana!
Sonra Yaşar benim hayatıma girdi. Ben hapse atıldım bu kadın yüzünden insan ne menfaati olursa olsun, ne samimiyeti olursa olsun üveyde olsa ağabeyinin karısı olmuşum bu kadınla olan görüşmesini kesmesi gerekirdi.
Yanak yanağa fotolar koyuyorlar altına da Yaşar'ın annesi 'Allah sizi şeytanlardan korusun' yazıyor o şeytan da benim.
Bu süreç devam etti iki yıl fake hesaplardan hepinizin de farkında olduğunuz gibi aileme bana iftiralar hakaretler devam etti.
Benim kocam hakkını yiyemem hep yanımda durdu o da ben söylediğim için değil kendi gördüğü için ne düğünüme ne nişanıma gelemediler. Uzun bir süre Yaşar konuşmadı... Ama sonra annesidir yine barıştı işte ondan sonra ne olduysa oldu.
Daha önce de çocuk sürecimizde yine kavga edip annesi yüzünden gitmişti ve tedavi sürecimi yarıda bırakmıştım hatırlarsanız şimdi de çocuk sahibi olmaya çalışıyorum yine aynı çabalar gösteriliyor... Ben bugün tedbir kararı aldırdım. Çünkü Yaşar, Yaşar değil saçımı okşamaya kıyamayan adam o değil çocuğumu sağlıkla dünyaya getirmeye çalışmak zorundayım. Kendisine bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum hakkımızda hayırlısı olsun.
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