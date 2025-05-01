Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.078,43 %-1,59
        DOLAR 38,4504 %-0,11
        EURO 43,4759 %-0,63
        GRAM ALTIN 3.974,63 %-2,35
        FAİZ 46,89 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 40,05 %-0,83
        BITCOIN 97.184,00 %2,75
        GBP/TRY 51,1774 %-0,25
        EUR/USD 1,1271 %-0,50
        BRENT 61,47 %0,67
        ÇEYREK ALTIN 6.498,52 %-2,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı - İş-Yaşam Haberleri

        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı

        HAK – İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin vergide adaletsiz bir ülke olduğunu, az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alındığını söyledi. Arslan, patronların altlarındaki Mercedes'in yakıtını, arabayı alırken kullandıkları krediyi vergiden düştüklerini, işçilerin de kirayı ve temel ihtiyaç maddelerini vergiden düşebilmesi gerektiğini söyledi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 01.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sendikacıdan Mercedes'li vergi isyanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rize’de 1 Mayıs mitinginde işçilere seslendi. 1 Mayıs’ın 1886’da ABD’de gerçekleştirilen işçi mücadelesi ile başladığını, bu mücadele sırasında hayatını kaybeden işçi liderlerini saygıyla andığını belirten Arslan, 1 Mayıs’ın HAK-İŞ için birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

        Arslan, ne yazık ki Türkiye’nin vergi konusunda adaletsiz bir ülke olduğunu, “Vergiyi az kazanandan çok, çok kazanandan az alan bir sistem” bulunduğunu söyledi. “Bu vergi sistemini kabul etmiyoruz” diyen Arslan, 2002 yılında bir çalışanın yıl boyunca yüzde 20 vergi dilimine girmezken, bugün beşinci ayda yüzde 20, yedinci ayda yüzde 25, yılın sonunda da yüzde 35 vergi dilimine girdiğini belirtti. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        REKLAM

        “Buna itiraz ediyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Bakınız patronlar altlarındaki Mercedes'e koydukları yakıtı bile vergiden düşüyorlar. Bindikleri aracı krediyle alıp vergiden düşüyorlar. Plazalarda oturuyorlar, vergi vermiyorlar. Devletin bütün gücü garibana yetiyor. Buna itiraz ediyoruz. Çalışanların emekçilerin temel harcamaları da vergiden düşsün. Kiralar düşsün. Temel gıda maddelerine verdiğimiz paralarımız vergiden düşsün. Nasıl ki işverenlere yapılıyor? Vergiden düşerek vergi vermiyorlarsa biz de vermeyelim. Vergisiz devlet olmaz. Ama adaletli bir vergi sistemi olsun. Yeni işe giren bir kardeşimiz hangi oranla vergi veriyorsa otuz yıldır ÇAYKUR’da çalışan, beş çocuğu olan bir kardeşimiz aynı oranda vergi veriyor. Bu adaletsiz bir uygulama. Avrupa'da aile yükümlülüklerine göre vergiler değişiyor. Bekârsa farklı, evliyse farklı, çocuk varsa farklı. Vergi sistemimizin yeniden köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor.”

        KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ İÇİN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

        Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerine değinen Arslan, işçilerin birlik beraberlik içinde dayanışma göstermesi halinde daha iyi sonuç alınabileceğini söyledi. Arslan şöyle konuştu:

        “İnşallah kısa zamanda arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanır. Bakınız işler kötüye giderse, sorunlar çıkarsa bizim tek dayanağımız sizsiniz. Siz ne derseniz o olacak. Kamu çerçevede kamu işçileri ne isterse o olacak. Biz sizinle beraberiz. Ama mücadeleyi birlikte ve güçlü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Kamu çerçevenin istediğimiz gibi sonuçlanabilmesi için sendikalarımızın ve üyelerimizin dayanışma içerisinde olmasını sağlamamız gerekiyor.”

        Arslan, HAK – İŞ olarak belediye işçilerinin de kamu çerçeve protokolüne dahil edilmesini istediklerini ama TÜRK – İŞ ile DİSK’in karşı çıktığını, yine de bunun için mücadele edeceklerini ifade etti.

        “ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNA GİRMEYİZ”

        TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, son yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından, mevcut yapı değişmedikçe Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına artık katılmayacaklarını söylemişti. HAK – İŞ’in 50 yıldır komisyonun yapısına itiraz ettiğini belirten Arslan, bütün sendikaların, sivil toplum kuruluşların uzmanlarının komisyonda yer almasını istediklerini kaydetti. Arslan, “Biz ilkeli davranıyoruz. Hükümet bize derse ki ‘Türk iş katılmadı, siz gelin’, bu yapı olduğu sürece asla gitmeyiz. Biz kimseyi satmadık, satan olmayız. HAK – İŞ olarak asgari ücretin geniş bir katılımla yeni bir komisyonla belirlenmesini istiyoruz” dedi.

        “2025 – 2007’DE SAKIN EMEKLİ OLMAYIN”

        Emekli maaş bağlama sisteminin evlere şenlik olduğunu belirten Mahmut Arslan, 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlardan yüzde 35 daha fazla aylık alacaklarını söyledi. Arslan, şöyle devam etti:

        “Bu nasıl bir sistem? Bir yıl daha fazla çalışıyoruz. Prim ödüyoruz. Daha fazla sistemde kalıyoruz. Enflasyon gerekçesiyle maaşımız düşüyor. Maliye Bakanı'na Çalışma Bakanı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcınıza bunu anlattım. Dedik ki bu yanlıştan dönün. Daha fazla sistemde kalan daha fazla maaş alsın. Bizi dinlemediler. Sakın emekli olmayın. 2025, 2026, 2027 yıllarında maaşlarınız düşecek. Emekli maaş bağlama sistemini topyekün değiştirmemiz gerekiyor. Bu haksızlığı giderin. Bu yanlışlıktan dönün.

        Emekliler insan onuruna yaraşır bir maaş alsın istiyoruz. Uzun yıllar emekliler asgari ücretin üstünde maaş alıyordu. Son yıllarda maalesef emeklilerimizin maaşları asgari ücretin altına düştü.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Habertürk Anasayfa