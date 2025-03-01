Semih Kılıçsoy: Gol attıkça ritim buluyorum
Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gol attıkça ritim buluyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, galibiyeti değerlendirdi.
"TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK"
Semih Kılıçsoy, "Bugün kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. İlk devre iyi oynadık özellikle, mutluyuz." dedi.
"GOL ATTIKÇA RİTİM BULUYORUM"
Performansı için konuşan genç futbolcu, "Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim." diye konuştu.