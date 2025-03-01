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        Haberler Spor Futbol Semih Kılıçsoy: Gol attıkça ritim buluyorum - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy: Gol attıkça ritim buluyorum

        Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gol attıkça ritim buluyorum" dedi.

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        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 23:20
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        "Gol attıkça ritim buluyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, galibiyeti değerlendirdi.

        "TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK"

        Semih Kılıçsoy, "Bugün kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. İlk devre iyi oynadık özellikle, mutluyuz." dedi.

        "GOL ATTIKÇA RİTİM BULUYORUM"

        Performansı için konuşan genç futbolcu, "Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim." diye konuştu.

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