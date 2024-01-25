Selin Ciğerci Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

Sosyal medyanın gözde isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, hem renkli kariyeriyle hem de etkileyici sosyal medya varlığıyla dikkat çekiyor. Almanya doğumlu Türk sunucu ve fenomen, başarılarıyla olduğu kadar sosyal medya hesaplarındaki etkileşimiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.