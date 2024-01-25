Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selin Ciğerci Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

        Selin Ciğerci Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında?

        Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Selin Ciğerci'nin renkli kariyeri ve hayatı son dönemde mercek altında. İşte Ciğerci'nin başarıları ve özel hayatıyla ilgili merak edilenler..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sosyal medyanın gözde isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, hem renkli kariyeriyle hem de etkileyici sosyal medya varlığıyla dikkat çekiyor. Almanya doğumlu Türk sunucu ve fenomen, başarılarıyla olduğu kadar sosyal medya hesaplarındaki etkileşimiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.

        • 2

          SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

          1984 yılında İstanbul'da Selin Ciğerci'nin kariyeri, genç yaşlarından itibaren moda dünyasında modellik yaparak başladı. Ardından televizyon dünyasında adını duyurdu. Birçok televizyon programında başarılı sunuculuk performansları sergileyen Ciğerci, aynı zamanda oyunculuk kariyerine de adım attı ve televizyon dizilerinde rol aldı.

        • 3

          Özellikle sosyal medya platformlarında aktif olan Selin Ciğerci, milyonlarca takipçi bulunuyor. Instagram hesabında paylaştığı renkli ve günlük yaşamına dair içeriklerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Ciğerci özel hayatını kitlesiyle paylaşmaktan çekinmiyor.

        • 4

          SELİN CİĞERCİ'NİN KARİYERİ

          Ciğerci'nin kendine ait "Selin Beauty" adlı bir makyaj markası ve güzellik salonu zinciri bulunmaktadır. Ayrıca "Hikaye" ve "5 Karat" adlı iki adet single çıkartan fenomene 5 Karat şarkısında Ebru Polat eşlik etti. Güncel olarak müzik kariyerine devam etmeyen Selin Ciğerci, kariyer yönetimini Selin Beauty Center adlı güzellik merkezleri üzerinde yoğunlaştırdı.

        • 5

          SELİN CİĞERCİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

          Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2019'da dünya evine girdi. Bir ayrıl bir barış yaşayan çift 2021'de yaşadıkları ayrılığa dayanamayıp bir sene sonra yeniden evlenseler de aynı sene içinde tekrar boşandılar. Ciğerci ve Çıra'nın bu evlilik sürecinde evlat edindikleri bir kızları bulunmakta.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Riva'da 3 saat
        Riva'da 3 saat
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        Habertürk Anasayfa