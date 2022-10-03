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Selen Soyder'den boşanma sonrası açıklama: İki iyi insan iyi karı koca olmuyor - Son dakika magazin haberleri

Selen Soyder: İki iyi insan iyi karı koca olmuyor

İki ay önce iş insanı Oren Fransez ile evliliğini bitiren Selen Soyder, konuyla alakalı konuştu. Soyder, "İki iyi insan iyi karı koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsan da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen" açıklamasını yaptı

03.10.2022 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 2007'de Türkiye Güzeli seçilen ve aynı zamanda pek çok dizide rol alan Selen Soyder, önceki gece Bebek'te görüntülendi.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Soyder, "Murat Boz ve Burcu Özberk ile yeni bir projemiz var. Bu arada Burcu ne güzel kadın..." dedi.

  • "İKİ İYİ İNSAN İYİ KARI KOCA OLAMIYOR"

    Ardından midye yerken objektiflere poz veren Selen Soyder, iki ay önce iş insanı Oren Fransez ile evliliğini sonlandırmasıyla alakalı konuştu.

    Konuyla alakalı konuşan Soyder, "İki iyi insan iyi karı koca olamıyor. Çok iyi arkadaş olsan da çok iyi karı koca olamıyorsunuz bazen" ifadelerini kullandı.

  • 7 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Selen Soyder, ağustos ayında 7 yıllık evliliğini bitirmişti. 2015'te nikah masasına oturan Soyder ile iş insanı Oren Fransez, anlaşmalı olarak boşanmıştı.

  • Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık haberleri karşısında sessiz kalan ikiliden Selen Soyder, boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

  • ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

    Oyuncu, "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşmalı olarak boşanmış olduğumu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere... Saygılarımla..." ifadelerini kullanmıştı.

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