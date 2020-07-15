"HEPSİ BENİM KARDEŞİM"

Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden oyuncu, Tuvana Türkay'ın doğum günü paylaşımı ile ilgili, "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi.