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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: İstediğimizi sahaya yansıtamadık - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: İstediğimizi sahaya yansıtamadık

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "İlk bölümden sonra ofansif açıdan çok fazla istediğimizi sahaya yansıtamadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 01:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:26
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        "İstediğimizi sahaya yansıtamadık"
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        Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını söyledi.

        "İSTEDİĞİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK"

        Çalışmalara daha güçlü devam edeceklerini aktaran İnan, şöyle konuştu:

        "İlk 25-30 dakika istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birkaç tane pozisyonumuz var. İlk bölümden sonra ofansif açıdan çok fazla istediğimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda birkaç pozisyona girdik ve nihayetinde istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Geçen seneden aynı takım ve fiziksel gücü de yüksek. Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Skor ve sonuç bütün Gaziantepliler gibi beni de üzdü."

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